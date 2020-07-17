Экс-глава СБУ: Преподавание на русском – прямая угроза нацбезопасности Украины

17.07.2020, Львов, Тарас Стрельцов

После установления украинского языка как единственного государственного на Украине, этот вопрос не должен более обсуждаться. Попытка перенести на более позднее время обязательное преподавание исключительно на украинском языке в школах – это опасный шаг в обратном направлении.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил экс-глава СБУ Игорь Смешко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, любые действия правительства или Верховной рады, которые делают шаг назад от провозглашённого в Конституции Украины и обозначенного статуса как единственного государственного языка на Украине украинского – это косвенная угроза нашему государству. Этот вопрос не должен более обсуждаться. Мы европейская страна, мы придерживаемся хартии других языков, их защиты, но государственный язык на Украине может быть только один.

Тем более если взять конкретные исторические обстоятельства украинской государственности и существования украинского государства и всех исторических нападок, которые творились на наш язык, и было сделано всё, чтобы у украинцев не было своего языка, то этот вопрос даже не должен выноситься.

А кто выносит вопрос, чтобы сделать шаг назад от этого – это прямая угроза национальной безопасности Украины», – заявил Смешко.