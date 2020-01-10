Экс-глава СБУ: Путин абсолютно не боится ни угроз Украины, ни санкций Запада

10.01.2020, Киев, Игорь Петров

Ни угрозы Украины, ни санкции Запада не представляют опасности для России, признал в интервью газете «День» экс-глава СБУ Евгений Марчук, при Петре Порошенко участвовавший в переговорах в Минске по судьбе Донбасса.

«Путин хорошо знает, что Украина намного слабее России в военном, экономическом, информационном, демографическом смыслах, и в этом плане он не боится никаких угроз со стороны Украины», – сказал Марчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Санкции Конгресса США и Евросоюза? Да, это болезненные вещи, но уже не критичны. Кроме того, крупный бизнес западных стран не аплодирует этим санкциям, ведь он теряет российский рынок.

Путин также хорошо знает, что никто не пошлет своих солдат в Украину воевать против России.

Кроме того, он знает, что в Украине есть достаточно влиятельные пророссийские силы, в том числе и в парламенте, которые могут существенно влиять и на общественное мнение, и на президентскую политику в целом», – рассуждает экс-глава СБУ.