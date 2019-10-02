Экс-глава СБУ: Путин начал гениальную многоходовку

02.10.2019, Киев, Михаил Рябов

Грандиозный скандал, разгоревшийся на Украине после подписания «формулы Штайнмайера» делегацией на переговорах в Минске, – гениальная спецоперация России по обрушению рейтинга Владимира Зеленского.

Такой вывод следует из записи в блоге Евгения Марчука, экс-главы СБУ в начале 1990-х, курировавшего в то время свержение президента Крыма Юрия Мешкова.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Марчук моделирует дальнейшее развитие ситуации:

«Когда Меркель и Макрон, забыв обиду, по просьбе президента Украины Владимира Зеленского позвонят Владимиру Путину и попросят, чтобы он повлиял на начальников ОРДЛО, чтобы они не хамили Зеленскому и согласились на то, что вчера подписали в Минске, Путин им скажет: «а что такого неправильного сказали Пушилин и Пасечник – они просто повторили пункты 9, 11 с дополнением и 12 Комплекса мер от февраля 2015 года, которые подписала Украина!

«Да, может быть, в грубоватой форме. Я им скажу, чтобы соблюдались приличия. Но не больше», – приводит Марчук возможный ответ Путина.

Экс-глава СБУ полагает, что в момент этого разговора в кабинете будет присутствовать руководитель внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Во время этого разговора будет в кабинете Путина, будет ему нашептывать, что в СВР есть достоверная информация, что Зеленский и не собирался выполнять формулу Штайнмайера, и что вся эта украинская акция в Минске была ни что иное, как реверанс Зеленского в адрес Макрона и Меркель, чтобы хоть как-то смягчить их оскорбление после обнародования разговора Зеленского с Трампом», – утверждает Марчук.

«Нарышкин скажет Путину, что СВР предполагала такой ход. Именно поэтому они и опередили Украину с сообщением о том, что было подписано в Минске и, как СВР предполагала, это возмутило всю Украину и хорошо ударило по репутации Зеленского», – продолжает описывать он сценарий развития событий.

«А вы, Владимир Владимирович, скажите им: вот видите, я же сколько раз вам говорил, что Украина это недогосударство… Наши дальнейшие мероприятия по Украине я вам доложу после вашего разговора с этими господами», – завершает Марчук описывать многоходовку Кремля.