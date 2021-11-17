Экс-глава СБУ: Россия готова окончательно закрыть украинский вопрос

Новости Украины

Россия готовится к тому, чтобы окончательно решить вопрос с Украиной.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил бывший председатель СБУ Игорь Смешко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Сешко, об этом якобы свидетельствует информационная подготовка российского населения.

«Мы – самые сильные в мире. Мы брали Берлин, надо – еще раз возьмем. Нужно – сотрем в пепел весь мир, сами пойдем в рай», – это же все озвучено лидером страны, и общество это воспринимает. Общество воспринимает то, что в проблемах России – Украина одна из первых. Посмотрите эти каналы центральные в России. Они фактически инфицированы такой украинофобией, фактически все проблемы – это коварный Запад, НАТО и Украина… Фактически уже много времени идет подготовка, информационно-пропагандистская для возможного окончательного решения украинского вопроса, в том числе силовым методом», – рассуждает Смешко.

Также бывший руководитель СБУ уверяет, что Россия сможет захватить Украину лишь временно, а удержать ее под контролем не удастся:

«На стратегическом уровне завоевать Украину невозможно на далекую перспективу, но оккупировать ее, если применить Воздушно-космические силы, теоретически, в состоянии. Потому что Воздушно-космические силы, у нас нечего на сегодняшний день им противопоставить с точки зрения всего потенциала российской военной машины. Мы можем нанести такой урон наступательной операции, который невозможно будет «продать» обществу. Это же остановило в прошлом. Но должно ли нас это тешить, что на стратегическую перспективу мы победим».