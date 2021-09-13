Экс-глава СБУ: Россия зажимает Украину в клещи с трёх направлений

13.09.2021 13:57 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна быть готова к тому, что Россия может атаковать ее с трех направлений, включая территорию Белоруссии.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший глава СБУ Игорь Смешко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Смешко, задачей номер один для украинской армии будет нанесение максимального урона войскам РФ.

«Нужно сейчас, немедленно, отрабатывать концепцию, как, какая конфигурация наших Вооруженных сил, какие сухопутные войска, военно-воздушные силы, военно-морские, силы специальных операций в оборонной операции, если мы будем атакованы с трех направлений этих клещей. Каким образом против конкретного противника с его оружием, техникой, тактико-техническими возможностями, какие у нас есть возможности в оборонной операции. У нас союзников нет. Какая должна быть оборона, глубоко эшелонирована. Нужно готовить для этой операции, для того, чтобы в случае ее начала был нанесен такой урон наступательным частям, чтобы долго продолжать не смогли бы, продав это как победу для своей страны. Еще раз говорю – завоевать и удерживать под контролем самую большую территорию в Европе с 40-45 миллионами населения для страны в 140 миллионов, где прекрасно подготовленных примерно 150-170 тысяч, – невозможно на длительную перспективу. Это катастрофа, если на это пойдет Россия. Но нам от того не легче – мы снова будем кровавыми землями, как это уже не раз было во время Первой и Второй мировой войны», – заявил Смешко.

При этом генерал признал, что Украину не возьмут в НАТО, а ее армия не может соревноваться с российской:

«Мы до сих пор надеемся, что нас примут в НАТО – нас в НАТО в ближайшее время (не примут), нам это не грозит, пока есть позиция Германии, Франции, Италии, Испании, Венгрии. Мы должны на сегодняшний день только на себя рассчитывать, поднимать экономику и создавать такие Вооруженные силы, которые сделают этот вопрос невозможным для агрессора. Больше ни на кого надеяться нельзя. Я уже не говорю о военно-космических войсках. Не нужно говорить мантры, что у нас мощная противовоздушная оборона, и мы сможем против ВКС Российской Федерации быть на равных – это неправда», – предостерег Смешко.