Экс-глава СБУ: События в Белоруссии развиваются плохо для Украины

24.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Александр Лукашенко вновь начал сближаться с Россией, ситуация развивается для Украины плохо.

Об этом в эфире телеканала «Украина» заявил экс-глава СБУ и бывший участник переговоров по Донбассу в Минске Евгений Марчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Для Украины события в Белоруссии сложны с самого начала и, независимо от того, как закончится ситуация в Белоруссии, для Украины исход будет плохим.

Во-первых, потому что эта ситуация сближает Лукашенко с Путиным, хотя у них и были сложные этапы в отношениях, особенно когда Россия хотела форсировано закончить создание Союзного государства. Тогда это не получилось, потому что Лукашенко выстоял», – отметил Марчук.

Он прогнозирует, что экономические связи с Киевом, которые Лукашенко развивал, несмотря на введенные против Украины российские санкции, теперь напротив, будут сокращаться.

«В экономическом смысле, помните, у Украины с Белоруссией были ежегодные встречи руководства и хозяйственников в Чернигове и на территории Белоруссии. Товарооборот с Белоруссией увеличивался, а сейчас – нет», – считает Марчук.

Он полагает, что в условиях санкций Запада белорусская экономика еще больше окажется привязана к РФ.

«Для Белоруссии с учётом нынешних событий в стране, особенно то, как они были восприняты в европейских странах, я не уверен, что экспорт белорусских товаров в Европу будет увеличиваться», – заключил Марчук.