25.09.2019, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Экс-глава СБУ: Стоит России применить ВВС – украинской армии конец

В случае применения Россией своих Военно-воздушных сил Украине абсолютно нечем будет ответить.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил Игорь Смешко, председатель Службы безопасности Украины (2003-2005 гг.), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Агрессор на сегодня не применяет свои ВВС. Потому что если он их применит, для всего мира понятно, что это – война (хотя и сейчас война).

Но если он применит свои ВВС, которые он модернизировал все эти годы, что мы можем противопоставить ему?

Наши ВВС не выдержат оборону.

У него есть стратегические бомбардировщики с дальностью пуска ракет 3,5 тым км. ВВС агрессора даже не надо заходить на нашу территорию чтобы гарантированно уничтожить наши войска, которые сейчас на Донбассе удерживают возможные атаки сухопутных войск.

А у нас есть видение что мы будем делать если это произойдет? Оружие ПВО, которое у нас есть – это оружие советского производства», – заключил эксперт.

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