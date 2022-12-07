Экс-глава СВР признал причастность Украины к ударам по территории России

07.12.2022  11:22 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Беспилотники, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


За терактами и диверсиями на военных объектах в глубине России стоит Украина.

Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За терактами и диверсиями на военных объектах в глубине России стоит Украина. Об этом...

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По словам Маломужа, недавняя атака на военные аэродромы, где размещается стратегическая авиация РФ, стала сигналом.

«Это уже конкретные сигналы Российской Федерации, что удары могут наносится на ее территории. Самый эффективный способ уничтожения ракет и авиации, которая является носителем, которые бьют по нам, нашему населению, инфраструктуре, по энергетике – эта причина там.

Мы выбрали тактику, чтобы искать эти точки, где они концентрируют и авиацию ракетную, и ракетные комплексы, и морские силы. Поэтому в данной ситуации срабатывают модели, которые связаны с беспилотниками, которые могут наносить удары на большие расстояния», – сказал генерал.

«Второе – это могут работать специальные подразделения, запускать там для того, чтобы уничтожить, практически на дальнем расстоянии эти эффективные беспилотные летательные аппараты, которые не фиксируются фактически системами ПВО.

Понятно, что Российская Федерация не имеет там систем защиты, потому что считает, что у нас нет возможности наносить там удары», – заявил Маломуж.

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