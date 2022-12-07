Экс-глава СВР признал причастность Украины к ударам по территории России

За терактами и диверсиями на военных объектах в глубине России стоит Украина.

Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Маломужа, недавняя атака на военные аэродромы, где размещается стратегическая авиация РФ, стала сигналом.

«Это уже конкретные сигналы Российской Федерации, что удары могут наносится на ее территории. Самый эффективный способ уничтожения ракет и авиации, которая является носителем, которые бьют по нам, нашему населению, инфраструктуре, по энергетике – эта причина там.

Мы выбрали тактику, чтобы искать эти точки, где они концентрируют и авиацию ракетную, и ракетные комплексы, и морские силы. Поэтому в данной ситуации срабатывают модели, которые связаны с беспилотниками, которые могут наносить удары на большие расстояния», – сказал генерал.