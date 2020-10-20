Экс-глава украинского Интерпола предложил смириться с УПА, но не считать их героями

20.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Вопросы героизации УПА – это региональная история, и если в Киеве неприемлемо называть именами бандеровцев улицы, то во Львове это вполне допустимо.

Об этом в эфире YouTube-канала «Эхо Киева» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-глава украинского офиса Интерпола Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Его электорат (Зеленского во время президентской избирательной кампании – ред.) был как раз на другой стороне, он был против коллаборантов. Я понимаю, что вряд ли можно назвать – у меня своя концепция по поводу УПА и людей, которые жили на Западной Украине – предателями. Очень сложно, не будучи гражданами Советского Союза, что-то предать. Но они и не герои, они – потерянное поколение, на их могилах нельзя танцевать, но с другой стороны, их нельзя возвеличивать, надо просто признать факт, это региональная история.

Наверняка есть люди, которые чтут их память, но делать это общенациональным культом [неправильно], потому что есть люди, которые в свои 90 лет встанут с клюкой с кровати и пойдут просто биться с ними. Это разрывает общество. Да, надо оставить это как часть нашей истории, она есть», – заявил Куликов.

«Они – не предатели, им некого было предавать. Они жестокие? Да, но и мы были жестокие, это было время, которое через мясорубку провернуло огромное количество людей. Но ставить им памятники в Киеве, называть ими проспекты нельзя. Я не возражаю, что, может быть, это областной уровень, на уровне Львова – да, они могут принять решение, но приносить мне сюда в Киев этого не надо», – считает Куликов.