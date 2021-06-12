Экс-глава украинского Интерпола рассказал о связях Лебедева с националистами

12.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Бывший министр обороны Украины Павел Лебедев, вопреки утверждениям майданщиков, не разваливал армию по заданию спецслужб России, – им, прежде всего, руководил коммерческий интерес. Более того, даже сейчас, будучи российским бизнесменом, экс-глава Минобороны сохраняет немало рычагов влияния в Киеве – причем, его ставленники представляют националистический лагерь.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший глава украинского офиса Интерпола Кирилл Куликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для них это был бизнес – надо что-то продать, и все. А в нынешних условиях это проблема, потому что это бизнес, замешанный на каком-то чрезмерном, шароварном патриотизме, который не ведет, к сожалению, к формированию настоящей высококлассной армии… У Лебедева не было ничего – он не работал на какую-то службу и так далее, у него было исключительно бизнес, ничего связанного – исключительно бизнес-интерес. Я вам скажу, сейчас осталось очень много партнеров… здесь, прекрасно работают, и очень много ставленников его на сегодняшний день надевают вышиванку и кричат «Слава Украине» громче всех. Я вам даже скажу, есть ряд премьеров бывших в Украине», – заявил Куликов.

Ранее в эфире телеканала ZIK была озвучена информация о том, что дочь Лебедева Анна продолжает контролировать Криворожский дизельный завод.