12.06.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина
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Экс-глава украинского Интерпола рассказал о связях Лебедева с националистами

Новости УкраиныБывший министр обороны Украины Павел Лебедев, вопреки утверждениям майданщиков, не разваливал армию по заданию...

Бывший министр обороны Украины Павел Лебедев, вопреки утверждениям майданщиков, не разваливал армию по заданию спецслужб России, – им, прежде всего, руководил коммерческий интерес. Более того, даже сейчас, будучи российским бизнесменом, экс-глава Минобороны сохраняет немало рычагов влияния в Киеве – причем, его ставленники представляют националистический лагерь.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший глава украинского офиса Интерпола Кирилл Куликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для них это был бизнес – надо что-то продать, и все. А в нынешних условиях это проблема, потому что это бизнес, замешанный на каком-то чрезмерном, шароварном патриотизме, который не ведет, к сожалению, к формированию настоящей высококлассной армии…

У Лебедева не было ничего – он не работал на какую-то службу и так далее, у него было исключительно бизнес, ничего связанного – исключительно бизнес-интерес.

Я вам скажу, сейчас осталось очень много партнеров… здесь, прекрасно работают, и очень много ставленников его на сегодняшний день надевают вышиванку и кричат «Слава Украине» громче всех. Я вам даже скажу, есть ряд премьеров бывших в Украине», – заявил Куликов.

Ранее в эфире телеканала ZIK была озвучена информация о том, что дочь Лебедева Анна продолжает контролировать Криворожский дизельный завод.


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