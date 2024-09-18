Экс-глава «Укрэнерго» жалуется, что воровали все, но крайним назначили его

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На Украине установлена защита всего на нескольких десятках трансформаторных подстанций, однако крайней сделали компанию, потратившая по крайней мере часть денег на строительство.

Об этом в эфире интернет-канала «Общественное новости» заявил экс-глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий, уволенный с должности в начале сентября, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас построено более 30 объектов. Срок строительства каждого – 8-12 месяцев. Там море работ, и наши международные партнёры были очень удивлены скоростью. И большинство наших подстанций зимой будет иметь защищённые трансформаторы. Но у меня вопрос. Когда Министерство энергетики докладывало, что «Укрэнерго» плохо защищает свои подстанции, министерство не забыло доложить, что другие трансформаторы, например на электростанциях, не имеют такой защиты?» – подчеркнул экс-глава «Укрэнерго».

«И почему организацию, которая построила десятки таких объектов, в чём-то обвиняют, а к компаниям, которые не сделали ничего, вопросов нет. Не является ли это попыткой искажения реальности? Это очень опасная тенденция, потому что можно сделать вывод, что с генерацией у нас всё в порядке, а вся проблема в «Укрэнерго». Но ситуация в реальном мире прямо противоположна. У нас нет проблем с сетями «Укрэнерго», но есть проблемы с генерацией», – добавил Кудрицкий.