Экс-глава «Укрэнерго» жалуется, что воровали все, но крайним назначили его

Вадим Москаленко.  
18.09.2024 15:59
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Украина, Энергетика


На Украине установлена защита всего на нескольких десятках трансформаторных подстанций, однако крайней сделали компанию, потратившая по крайней мере часть денег на строительство.

Об этом в эфире интернет-канала «Общественное новости» заявил экс-глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий, уволенный с должности в начале сентября, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине установлена защита всего на нескольких десятках трансформаторных подстанций, однако крайней сделали компанию,...

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«У нас построено более 30 объектов. Срок строительства каждого – 8-12 месяцев. Там море работ, и наши международные партнёры были очень удивлены скоростью. И большинство наших подстанций зимой будет иметь защищённые трансформаторы. Но у меня вопрос. Когда Министерство энергетики докладывало, что «Укрэнерго» плохо защищает свои подстанции, министерство не забыло доложить, что другие трансформаторы, например на электростанциях, не имеют такой защиты?» – подчеркнул экс-глава «Укрэнерго».

«И почему организацию, которая построила десятки таких объектов, в чём-то обвиняют, а к компаниям, которые не сделали ничего, вопросов нет. Не является ли это попыткой искажения реальности?

Это очень опасная тенденция, потому что можно сделать вывод, что с генерацией у нас всё в порядке, а вся проблема в «Укрэнерго». Но ситуация в реальном мире прямо противоположна. У нас нет проблем с сетями «Укрэнерго», но есть проблемы с генерацией», – добавил Кудрицкий.

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