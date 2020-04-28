28.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
Война, Вооруженные силы, Политика, Украина
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Экс-глава «Укроборонпрома» пожаловался на отсталость ВСУ


Из-за низкого уровня автоматизации украинская армия гораздо менее эффективна, чем армии стран членов НАТО.

Об этом в беседе на канале UKRLIFE.TV сообщил бывший гендиректор «Укроборонпрома» Павел Букин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как происходит в армии НАТО? Разведчик выдвигается на передовые позиции, смотрит в бинокль, обнаруживает цель, дальше на бинокле нажимает кнопку, определяются координаты этой цели, делается фотография этой цели, информация автоматически передается в систему управления войсками, отображается на картах, идентифицируется эта цель и на всей линии противостояния всем смежным подразделениям видно, где что находится по мере его обнаружения.

Как происходит в украинской армии? Разведчик выдвигается на передовую позицию, смотрит в бинокль, записывает в блокнот, потом передает по радиостанции голосом – в таком-то квадрате вижу такую то цель, дальше вручную это все наносится на карты, которые видят только те, кому он передал, потом эта информация сходится в штаб, наносится на общую карту. Мы можем представить, сколько времени это занимает.

Нужно захотеть, чтобы украинский разведчик имел такой бинокль, и он был подключен к системе управления войсками, чтобы это делалось за секунды в автоматическом режиме. Вот после того, как мы это захотим, на это появится и деньги и бюджет. А то, что сейчас происходит, – это несистемный подход, вырванный из контекста, в одну систему плохо связывается. Мы сегодня находимся на зародышевом начальном этапе автоматизации, мы должны идти от автоматизации к роботизации,  и это должно быть системно, как скелет, на который навешивается, как говорится, все эти вещи», – сказал Букин.

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