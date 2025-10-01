Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия в скором времени может взять Украину без единого выстрела из-за сворачивания программ USAID. Украина после этого лишилась постоянного прямого финансирования со стороны США. Ежемесячно в страну заводилось по линии агентства порядка полутора миллиардов долларов.

Об этом во время разговора с российскими пранкерами «Вованом и Лексусом», которые притворились президентом Украины Владимиром Зеленским, заявила бывший постпред США при ООН, экс-глава ликвидированного агентства USAID Саманта Пауэр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вопрос о том, какое оружие будет поставлено на Украину при Трампе, вдобавок к вопросу о том, какие разведданные будут переданы Трампом. На мой взгляд, одна из самых больших нерассказанных историй – это отсутствие прямой бюджетной поддержки. Никакой поддержки энергетики, никакой поддержки сельского хозяйства – это вещи, которые являются критической частью для вас, разве вы не знаете? Путин может выиграть войну раз и навсегда, не сделав ни одного выстрела, если экономика рухнет – не мне вам об этом рассказывать», – заявила Пауэр.

Бывший дипломат также призналась, что по линии агентства на Украину заливались «кэшем» колоссальные средства ежемесячно: