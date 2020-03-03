Экс-главарь «Айдара» отпущен на свободу

03.03.2020, Киев, Михаил Рябов

Экс-глава нацбата «Айдар» Сергей Мельничук, задержанный накануне Интерполом в Греции по запросу России по обвинению в убийствах, отпущен на свободу.

Об этом Мельничук заявил в специально записанном видеообращении.

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«Посольство сработало, адвокат вовремя подал документы, и все решилось», – сказал боевик.

Он утверждает, что, якобы, Россия сфабриковала документы о причастности к убийству журналистов российского ТВ в ходе т.н. АТО в 2014 году. Мельничук заявил, что не считает погибших репортерами, они, по его словам, являлись участниками батальона боровшегося против Киева батальона ополчения «Заря», находились «среди вооруженных людей» и не были аккредитованы на Украине.

Мельничук угрожает теперь подать в суд «на российские телеканалы», которые, якобы, «вели против него пропаганду», а также «занимались разжиганием розни между нашими странами и собирали разведывательные данные на украинской территории, незаконно туда попав».

«Их можно назвать преступниками, а не журналистами… Против них, телеканалов и спецслужб, которые их туда посылали, нужно возбудить уголовное дело не только на Украине, но и в международных судах, чтобы они не могли представлять РФ в том числе в Европарламенте», – сказал боевик.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко возмущен решением греческого суда, отпустившего Мельничука.

«Каратель-полицейский XXI века. Человеком его назвать нельзя, да и животным его тоже нельзя назвать. Самое худшее существо в Украине – Сергей Мельничук.

Известный как командир карательного батальона «Айдар». Именно под его командованием на Донбассе происходили самые страшные зверства над мирными гражданами: убийства, насилование, грабеж, пытки, мародерство, поиски так называемых «сепаратистов» с выбиванием показаний протий себя же.

Именно эта мерзость отдавала команду на устранение журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в 2014 г.

Приведу одну его цитату, которую он озвучил в ходе одного эфира на украинском ТВ: «Я дал команду уничтожить, так как они выдавали место дислокации. Я дал Надежде Савченко команду на уничтожение, ну, это ж война». Именно эта мерзость через своих людей продавал золото, отобранное у жителей Донбасса.

«Айдар» известен самыми страшными пытками. Именно люди Донбасса рассказывали, как айдаровцы вывозили имущество мирных граждан. Он стал богатым человеком за счет войны. Элитную квартиру в Киеве купил на крови.

Уверен, настанет тот час, когда мы его все увидим на скамье подсудимых. И он получит наказание по всей строгости справедливого суда», – прокомментировал Журавко.