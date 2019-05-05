Экс-главком НАТО предложил запретить россиянам вьезд в США

05.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Среди мер, предложенных им — “более широкие ограничения на поездки для российских граждан, которые стремятся приехать в Соединенные Штаты с любой целью”.

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“Есть другие формы ответа, особенно с учетом того, что, как признал сенатор Марко Рубио, в конгрессе, похоже, наблюдается “усталость от санкций”, — добавил он. По мнению экс-главкома НАТО, Вашингтон может “как открыто, так и тайно поддерживать отдельных людей и группы в России”, которые “стремятся к демократии”.

Ставридис считает, что США не следует ограничиваться мерами, касающимися российского бизнеса. Он предлагает распространить санкции на спортивные команды из России, музыкальные коллективы и дипломатические делегации, а также ввести конкретные санкции против “ключевых лидеров в России, вплоть до Путина и включая его”.

Кроме того, по мнению экс-главкома НАТО, США следует отказаться от сотрудничества с Россией по ряду международных проектов, включая восстановление Сирии и регулирование цен на нефть.

Как считает отставной адмирал, существующих ограничительных мер не достаточно, поскольку они затрагивают относительно небольшую группу россиян и “не привлекают внимание” президента Владимира Путина.

“Без сомнения, мы пострадали от прямого удара в сердце нашей демократической системы со стороны русских — и, без сомнения, мы ответили очень немногим, не считая нескольких символических жестов”, — заявил Ставридис.