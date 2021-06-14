Экс-главред «Огонька» ошарашен напористостью Путина в отстаивании интересов России

14.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Президент США Джо Байден опасается российского лидера Владимира Путина.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил экс-главред журнала «Огонек» Виталий Коротич, живший и преподававший в США.

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Он обратил внимание, что Байден отказался от совместной с Путиным пресс-конференции по итогам предстоящего 16 июня в Женеве саммита.

«Он не хотел, чтобы как Трампа его Путин «затюкал», – говорит журналист.

В свою очередь издание поинтересовалось у своего собеседника, есть ли у него оптимистические ожидания от встречи президентов.

«Я даже не знаю, оптимизм это или пессимизм. Меня очень интересует та, я бы сказал, напористость, с которой Путин сейчас себя ведет. Он не балансирует на одной ножке, он не говорит: ах, что вы, вы нас неправильно поняли! Он ведет себя примерно по такому принципу – только попробуйте! Потому что на Северном морском пути, на газопроводе, в Сирии, на Ближнем Востоке, во многих точках есть очень острые моменты. И везде Путин говорит: а у нас там интересы, мы будем, и были, и всё, это навсегда», – сказал Коротич.