14.06.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Россия, США
Просмотров:

Экс-главред «Огонька» ошарашен напористостью Путина в отстаивании интересов России

Президент США Джо Байден опасается российского лидера Владимира Путина. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

Президент США Джо Байден опасается российского лидера Владимира Путина.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил экс-главред журнала «Огонек» Виталий Коротич, живший и преподававший в США.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Он обратил внимание, что Байден отказался от совместной с Путиным пресс-конференции по итогам предстоящего 16 июня в Женеве саммита.

«Он не хотел, чтобы как Трампа его Путин «затюкал», – говорит журналист.

В свою очередь издание поинтересовалось у своего собеседника, есть ли у него оптимистические ожидания от встречи президентов.

«Я даже не знаю, оптимизм это или пессимизм. Меня очень интересует та, я бы сказал, напористость, с которой Путин сейчас себя ведет. Он не балансирует на одной ножке, он не говорит: ах, что вы, вы нас неправильно поняли! Он ведет себя примерно по такому принципу – только попробуйте! Потому что на Северном морском пути, на газопроводе, в Сирии, на Ближнем Востоке, во многих точках есть очень острые моменты. И везде Путин говорит: а у нас там интересы, мы будем, и были, и всё, это навсегда», – сказал Коротич.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть