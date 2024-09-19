Экс-главу генштаба армии Молдовы обвиняют в госизмене из-за публикации СМИ-иноагента

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Бывшему начальнику Генерального штаба Национальной армии Игорю Горгану присвоен статус обвиняемого по делу о шпионаже в пользу России. Ему предписано явиться в следственные органы по первому требованию. Об этом заявил представитель прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам Эмиль Гайтур, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Лицу, фигурирующему в ранее инициированном прокурорами деле, присвоен статус обвиняемого. Расследование продолжается», – проинформировал Гайтур, напомнив, что обвиняемый пользуется презумпцией невиновности до окончательного решения суда.

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13 июня прокуратура возбудила уголовное дело о государственной измене против бывшего главы Генштаба. Поводом стала информация из журналистского расследования российского ультралиберального издания The Insider (признано в РФ иноагентом) о предполагаемых связях Горгана с Главным разведывательным управлением РФ. По данным издания-иноагента, он регулярно докладывал российским разведчикам о политической ситуации в Молдове и рассказывал о визитах в Кишинёв представителей минобороны Украины. Сам экс-глава Генштаба отрицает обвинения в каких-либо связях с российской агентурой.

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Издание-иноагент The Insider ранее прославилось фейковыми «расследованиями» об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзы, а также о якобы причастности высокопоставленного офицера ГРУ к крушению малазийского «Боинга». Создателем и владельцем The Insider является беглый российский либерал Роман Доброхотов, признанный иноагентом. Лефортовский суд Москвы принял заочное решение об аресте Доброхотова по делу о дискредитации российской армии. Теперь на совести этих мерзавцев ещё одна сломанная человеческая судьба.