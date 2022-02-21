Экс-глава СБУ: «За сдачу майдана Кличко и Яценюк просили миллиард, Ярош – квартиру»

21.02.2022  11:59 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Дзен, майдан, Политика, СБУ, Украина
Новости Украины

В начале так называемого Евромайдана его лидеры пытались продать протест действовавшей в то время украинской власти.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-глава СБУ Александр Якименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В начале так называемого Евромайдана его лидеры пытались продать протест действовавшей в то время...

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По словам Якименко, тогда главарь ныне запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош просил квартиру и место в вузе для дочери, а ставший впоследствии премьер-министром Арсений Яценюк и нынешний мэр Киева Виталий Кличко хотели по миллиарду долларов.

«Майдан по сути мы за день перетащили на свою сторону. Блокировали, купировали его. По сути, там большая часть была сотрудников СБУ и несколько студентов», – отметил Яременко.

Он уточнил, что это было 30 ноября.

«Когда это стало известно, и они не смогли, потому что 1 числа не смогли выйти и занять этот майдан, студенты, а мы их не пустили, то ночью господин Наливайченко с Ярошем… Это уже потом, в процессе стало известно, когда мы уже Яроша перетащили на нормальную сторону и объяснили ему. Мы с ним успели договориться. Это была квартира для него и поступление ребенка в институт всего лишь. А потом его купили за большие деньги», – сказал экс-глава СБУ.

«Они все, понимаете, господин Яценюк хотел денег за то, чтобы прекратить Майдан, господин Кличко запросил миллиард, господин Яценюк – приблизительно такая же сумма, чтобы уйти с Майдана», – заявил Якименко.

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