Экс-губернатор Краснодарского края Ткачев расширяет бизнес-империю в Крыму

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Крупнейший агропромышленный холдинг Крыма «Дружба народов», который распоряжается 20 тысяч га сельхозземель полуострова, вошел в состав одного из лидеров АПК российского юга – фирмы «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

Агрокомплексу уже принадлежит сеть гипермаркетов «Пуд» на полуострове, а также их логистические центры (крупнейший из которых строится в селе Чистенькое под Симферополем), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации «Коммерсанта», сделка была заключена в мае между управляющей компанией «Оптима Финанс» бизнесмена Бориса Ванинского и ООО «Пуд», которым управляет агрокомплекс семьи экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева.

Москвичи приобрели активы «Дружбы народов» в 2017 году за 77,7 миллиона долларов у украинского холдинга «Мироновский хлебопродукт» предпринимателя Юрия Косюка. В какую сумму обошлась нынешняя сделка – не уточняется. Известно, что за прошлый год выручка «Дружбы народов» дошла до 10 миллиардов рублей, а входящей в нее «Крымской фруктовой компании» — 1,3 миллиарда рублей.

С возобновлением работы Северо-Крымского канала ценность холдинга выросла, а краснодарский агрокомплекс может стать первым российским сельхозпроизводителем с официальным бизнесом в Крыму. Сам экс-губернатор Краснодарского края попал в санкционный список еще в 2014 году.

ООО «Пуд» занимается строительством крупнейшего оптово-распределительного центра на землях Симферопольского района – 54 тысячи квадратных метров или 25 гектаров. Окончание строительства намечено на июль 2023 года. Общая стоимость проекта превышает 6 миллиардов рублей. Задача центра не только в формировании товарных запасов для розничной сети, но и в хранении урожая фруктов и овощей, собранных на полуострове. Сейчас таких складских мощностей в Крыму нет, что не позволяет сдерживать цены.

«Дружба народов» управляет свиноводческими фермами и мясокомбинатом, ежегодно выпуская до 75 тысяч тонн продукции мясопереработки, свинины и курятины.