Экс-губернатор Псковской области: Ликвидировать Зеленского можно и нужно было в первые дни СВО

Для достижение целей СВО надо было ликвидировать верхушку Украины в первые дни спецоперации, когда для этого имелись возможности, впрочем, как и сейчас, – без всякого применения ядерного оружия. Об этом заявил бывший губернатор Псковской области Евгений Михайлов в интервью социологу Сергею Задумову.

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«Инфраструктуру Украины можно и так разрушить, Зеленского и так можно прибить с Банковской – без всякого ядерного оружия. Там действительно нет задачи такой пока. Они приберегают варианты, но ядерное оружие здесь не обязательно применять. Чтобы уничтожить энергоснабжение Украины, достаточно обычных вооружений… Вывести из строя единую энергосистему – довольно легко за неделю. Есть понятные цели, которые нужно уничтожить. Если брать руководство – и это тоже надо было делать с самого начала, если хотели получить результат. Они это не сделали. Есть два варианта. Или они дураки – этого тоже варианта хватает, они же говорят, официальная позиция, что их там водили за нос. Предположим, мы им верим. По крайней мере, то, что там глупостей много, – это 100%. Но, возможно, там были расчеты политические. Это уже не так важно. Важно, что они этого не делают», – сказал Михайлов.

По его мнению, ядерным оружием бесполезно грозить Украине, а вот поставить ультиматум – вернуть замороженные активы РФ, или будет удар по Европе, – «это была бы понятная угроза в адрес понятных людей».

«Если бы в Москве сидели те люди, которых изображают на Западе, – русские националисты-отморозки, они бы сказали: «Деньги возвращайте, 300 млрд, вот вам сутки, время пошло. А иначе – извините». Думаю, эти 24 часа было бы весело во всём мире, и основные деньги бы вернули. Если жизнь захотят, механизмы найдутся».

P.S. Отслеживающий активность в зоне СВО канал «Треугольник» опубликовал данные о предателях:

«Очень хочется, чтобы наши ответы на удары по нашим НПЗ были как минимум соразмеримы. Половина НПЗ на Украине и примерно 10 часть баз хранения ГСМ очень себя неплохо чувствуют. Ночью все большие заправочные станции битком военных. Принадлежат бизнесменам и государству, ведущими с нами войну. Или бизнес интересы людей в погонах не позволяют бить по «своей доле». Что у нас происходит? Если с НАТО начнется конфликт, эти бизнесмены – миллиардеры при должностях, сдадут всё!».