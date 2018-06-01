01.06.2018, Москва, Олег Кравцов

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Экс-канцлер Австрии рассказал об истории успеха Путина

Возглавив в конце 1990-х годов слабую Российскую Федерацию, Владимир Путин превратил страну в одного из мировых лидеров.

Об этом в интервью “Известиям” заявил Вольфганг Шюссель, с 2000 по 2007 год занимавший должность канцлера Австрии.

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“Сейчас Путин — реальный мировой игрок, в 2001 году он таким еще не был. Тогда Россия была намного слабее. В 1998 году —тогда я был главой МИД Австрии и как глава Совета министров иностранных дел стран ЕС побывал в Москве — Россия ужасала, страна была банкротом. Путин проблему решил, и это стало такой историей успеха, которая многое поменяла — в том числе настроения российской элиты”, – сказал австрийский политик.

Он добавил, что сегодня без России невозможно представить решение проблем Сирии или заключение сделки по климату и кибербезопасности, да и многих других международных соглашений.

“Нам нужно намного больше сотрудничества и взаимодействия с Россией, Китаем, США — надеюсь, что и администрация США поймет, что ей выгоднее сотрудничество, а не конфронтация”, – резюмировал Шюссель.