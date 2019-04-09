Экс-кандидат в президенты: позорная реклама с Путиным Порошенко уже не поможет

09.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Экс-кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что штаб Петра Порошенко своей незаконной предвыборной рекламой пытается расколоть страну, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он написал в Facebook.

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«Это опасно для страны! Такой рекламой и газетами, которые уже раздают штабы Порошенко — страну сознательно раскалывают пополам», — сказал политик.

«В 2004 году это делали российские технологи в штабе Януковича. Сейчас это делает действующий гарант — гарант целостности и единства Украины?! », – спросил Гриценко.

По его словам, в рекламе, где изображается противопоставление Порошенко Путину — это прямая и безосновательное оскорбление и пренебрежение в адрес 85% людей, которые в первом туре отдали голоса за других кандидатов.

«Это оскорбление и пренебрежение в адрес и тех 1306450 людей, которые проголосовали за меня. Моей рекламы такого содержания Вы не видели и не увидите никогда! Выборы выборами, но не должность важна и не любой ценой — страна и ее будущее должны быть на первом месте», — заявил Гриценко.

По его мнению, Порошенко этого не понял и уже не поймет и эта «позорная и разрушительна для страны реклама — ему уже не поможет».

Напомним, штаб Петра Порошенко распространяет визуальную рекламу, где президент противопоставляет себя во втором туре выборов президенту России Владимиру Путину. При этом украинское законодательство прямо запрещает подобную рекламу.