24.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Политика
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Экс-хозяин Молдовы пытается расколоть правящую коалицию

Олигарх Влад Плахотнюк, бежавший из Молдовы после смены власти, заявил, что слагает с себя полномочия председателя Демократической партию, которая до недавнего времени была у власти.

Об этом он написал на своей странице в «Фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проевропейские партии в парламенте говорят, что отказались от диалога с Демократической партией, потому что у них проблема со мной. Я хочу снять это препятствие на будущее, чтобы было ясно, что демократическая партия не зависит от меня. Я предложил коллегам как можно скорее организовать съезд партии, чтобы выбрать новое руководство и утвердить новую политическую программу», – написал Плахотнюк.

При этом он описывает ситуацию так, будто Демпартия ушла в оппозицию только потому, что отказалась создавать коалицию с социалистами президент Игоря Додона, которая по версии Плахотнюка, «пытается навязать стране внешнюю повестку вопреки ее интересам».

Таким образом олигарх намекает либералам из ACUM, что они могли бы бросить пророссийских социалистов и объединиться с проевропейскими демократами.

Напомним, что коалиция проевропейцев и социалистов была создана под тройным внешним давлением. Россия, ЕС и США синхронно заявили, что не хотели бы видеть во главе Молдовы вновь коррумпированного олигарха и его ставленников.

Плахотнюк заявил, что не будет баллотироваться в следующий парламент, но нынешний свой депутатский мандат сохранил.

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