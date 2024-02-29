Экс-командир «Айдара»: До апреля можем потерять Купянск

Неизвестно, хватит ли украинским властям потери Купянска, чтобы понять, что пора шевелиться в решении вопроса мобилизации, или для этого нужны города вроде Харькова или Сум.

Таким вопросом задался экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий в эфире канала «Новынарня», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас более вероятно, что они [боеприпасы] появятся где-то в апреле. А вот дальше – большой вопрос. С прогнозом Буданова я абсолютно согласен. На апрель у нас появляются снаряды, точно так же на апрель исчерпывается наступательный потенциал русских. Они сейчас прут что есть силы по всему фронту, это абсолютно логично, они используют окно возможностей. Они знают, что у нас снарядный голод, более того, знают, что не только снарядный голод, но и нехватка людей. Орки должны были бы быть очень дурными, чтобы этим не пользоваться. Они ещё и знают, что у нас снаряды появятся. Они исходят из того, что пока нет снарядов, нужно максимум «отжать». Орки прут по всему фронту и имеют реальные успехи, и нужно быть реалистами: пока мы не решим одну из двух проблем – или снаряды, или люди, они будут переть и добиваться успехов, посмотрим, насколько масштабных. Не хочу ничего плохого прогнозировать, но есть разные варианты. Нет, о Киеве и Харькове речи нет, но мне, например, потерять Купянск не менее больно, чем, например, Харьков», – рассуждал нацист.

При этом его особенно бесит вопрос нехватки людей, поскольку это зависит только от Украины, а киевские власти затянули историю с мобилизацией на месяцы.

«Скажу страшную вещь. У меня уже иногда возникает вопрос: что мы должны потерять, чтобы, наконец, что-то сдвинулось? Купянска для этого хватит или всё-таки надо, чтобы попёрли на Харьков или Сумы?», – негодовал экс-боевик.