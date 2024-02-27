Экс-командир «Айдара»: Проиграем войну русским – оккупируем Венгрию

Поражение Украины в войне обернется фатальными последствиями для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы прекрасно помним, что 25 февраля 2022 года венгерская армия стояла развёрнутой в боевых порядках на границе. Они потом рассказывали сказки, что это мы собирались встречать большую волну беженцев, но для этого понтонные мосты не разворачивают. Понтонные мосты разворачивают, чтобы через Тису заходить танками. Я думаю, если бы тогда Киев пал, то это было бы для них сигналом заходить. Это ещё и делалось под лозунгом, что мы защитим Закарпатье от Путина», – сказал Дикий.

Он предупредил, что «мечтать нужно осторожно».

«Вот, Орбан очень мечтает, чтобы мы проиграли эту войну, он даже уверен в этом, не допускает иного варианта. Так вот, нужно понимать, что даже если мы её проиграем, у нас при этом будет миллионная закалённая в боях армия, которая отступает. И в конце концов встанет вопрос, а где же тот последний рубеж, за который нам отступать?

Мне кажется, что в таком случае, если мы уже проиграем эту войну, вполне неплохим планом было бы оккупировать Венгрию и вывести туда миллионов 20 украинских беженцев. И хотел бы я посмотреть, что 30-тысячная армия Орбана, которая ни дня не воевала в своей жизни, в этой ситуации будет делать», – говорит нацист.