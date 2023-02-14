Экс-командир «Азова»: Под Бахмутом ВСУ несут потери. Русские продвигаются

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Украинская армия несет очень тяжелые потери в районе Артемовска.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший командир запрещенного в России неонацистского полка «Азов» Максим Жорин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Жорина, в частности сложная ситуация для ВСУ в районе поселка Красная гора, что недалеко от Артемовска.

«Бои там очень тяжелые. К сожалению, там есть много потерь с нашей стороны, враг там понемногу, все-таки, продвигается и определенный успех имеет. Впрочем, до сих пор продолжаются тяжелые бои… Безусловно, держать оборону становится немного сложнее, но никаких критических вещей от этого не произошло. Потому что есть сообщение с городом, есть возможность обеспечивать подразделения, которые находятся в городе, есть возможность проводить эвакуацию – все это работает, все это происходит ежедневно, потому каких-то катастроф от этого не произошло. Но, конечно, продвижение с той стороны нам не на руку», – заявил Жорин.

Отметим, что Красная Гора уже несколько дней как освобождена российскими формированиями.