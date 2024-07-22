Экс-командир «Азова» жалуется, что дезертиров из ВСУ станет еще больше

Вадим Москаленко.  
22.07.2024 09:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


По данным 2023 года, дезертирство стало самым распространённым уголовным нарушением в ВСУ.

Об этом в эфире интернет-канала «Новини LIVE» заявил бывший командир запрещённого в РФ «Азова», а ныне замком 3-й ОШБ майор ВСУ, нацист Максим Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По данным 2023 года, дезертирство стало самым распространённым уголовным нарушением в ВСУ. Об этом...

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«В 2023 году на Украине осудили полторы тысячи людей за самовольное оставление части, среди них 30 женщин. В Верховном суде подчеркнули, что это самый распространённое преступление, поскольку составляет 61% всех осуждённых за военно-уголовные правонарушения», – сказала ведущая, попросив прокомментировать зарегистрированный в Раде законопроект о смягчении наказания для дезертиров.

«Переживаю, чтобы это не стало причиной ещё большего числа попыток дезертирства или самовольного оставления части. Надо всё-таки сосредоточиться на превентивной работе с личным составом, чтобы не хотели убегать. Я понимаю, что таким образом хотят вернуть часть людей, которые совершили ошибку. Но как бы это не стало толчком, чтобы появились новые дезертиры. Учитывая, что они наперёд будут знать, что ответственности не будет», – ответил Жорин.

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