Экс-командир «Беркута»: Почему руководители «Крокуса» не арестованы, как «Зимней вишни»?

Разговоры о необходимости фактической, а не номинальной охраны в местах массового пребывания людей активизируются с каждой трагедией, а после сходят на нет. На обеспечение безопасности нужно тратить серьёзные деньги, а выделяемого сейчас зачастую хватает лишь на услуги пенсионеров, а не профи.

Это в эфире канала «Крым 24» напомнил бывший командир крымского батальона «Беркут» Юрий Абисов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оружие должно быть, но должны быть люди, хорошо оплачиваемые и подготовленные, из числа бывших сотрудников органов, которые ещё уходят в молодом возрасте на пенсию. Почему сейчас отказываются от охраны? Потому что ему голову снимут, а как можно 800 учеников проверить, заглянуть к каждому в рюкзак? Опять же, тут надо определённый опыт, стаж, морально-психологическую подготовку», – пояснил Абисов.

Он обратил внимание, что после трагедии в подмосковном «Крокусе» претензии предъявляются к охранникам, а владельцы комплекса остаются на свободе – хотя, например, вызывает вопросы работа противопожарной системы.

«Почему там всё не залило всё водой? Почему там руководители не отвечают так, как за «Зимнюю вишню», где сразу же арестовали? Они сейчас ещё обсуждают план, чтобы отстроить на этом месте концертный зал – вы на тех погибших будете ходить, устраивать праздник?» – сказал Абисов.