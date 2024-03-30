Экс-командир «Беркута»: В Москве сложилось ложное впечатление о безопасности

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Теракт в «Крокус сити холл» – повод для жителей благополучной Москвы осознать, что события СВО касаются каждого, заявил бывший командир крымского батальона «Беркут» Юрий Абисов.

«Люди думают, что Москва «под зонтиком» руководства страны, война далеко от них, она их не коснётся. Нет, она пришла в наш дом, она везде, она в Белгороде и в Москве. Никто не отсидится за забором, никто», – сказал он в эфире телеканала «Крым 24».

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С Абисовым согласился военный волонтер Павел Селекзянов: «Москва не чувствует войны по очень простой причине – потому что люди очень хорошо живут. У людей комфортный уровень жизни, и это хорошо».

Утрата навыков и сосредоточенности привела к тому, что террористы смогли атаковать объект с массовым пребыванием большого количества людей, подчеркнул подполковник запаса ФСО Василий Кашканов. Он полагает, что «Крокус» мог быть выбран для атаки, поскольку «беспрецедентный уровень охраны» сейчас обеспечивается в другом месте – на ВДНХ, где проходит выставка, посвященная регионам России.

«Мы же были все в Москве, мы знаем, какое количество сейчас там, в социальных службах, в обслуживающем персонале работает представители Средней Азии. У них типичная внешность любого мигранта, который не вызовет подозрение. Все уже свыклись с тем, что они там работают, они обеспечивают жизнедеятельность города фактически. Поэтому уйти им было достаточно легко. По малым подсчётам, 3 миллиона мужчин там. Это только по малым подсчётам в Москве, а сколько всего – сказать очень сложно», – отметил психолог Арсен Исмаилов.