Экс-командир карателей: Украинская армия деградирует и слабеет

08.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Армия не является приоритетом для президента Украины Владимира Зеленского. Из-за этого ее финансирование сокращается, а боеспособность падает.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший командир карательного батальона «Миротворец» Андрей Тетерук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Тетерка, в этом году не только не заложено денег на строительство новой техники, но и сокращены объемы на текущий ремонт.

«Армия не является приоритетом нашего главнокомандующего. Из-за этого мы видим непосредственное его участие во всех процессах, кроме выстраивания сектора безопасности. И там, где мы действительно видим переключение внимания на какие-то второстепенные проекты и не происходит непосредственно укрепления ВСУ к стопроцентному отпору Российской Федерации. Действительно, нам нужны комплексы «Нептун», ракетные комплексы, которые бы позволили иметь паритет на море, потому что мы видим значительное ухудшение возможности Украины себя защитить, а именно по морскому побережью. Причем, как Черного, так и Азовского морей», – сказал экс-боевик.

«Еще одна ситуация в Гособоронзаказе, который планировалось утвердить еще в 2020 году, и тот, который утвержден, но снова уточняется, произошло ухудшение количества бронетехники, которая планировалась к ремонту. Потому что текущая эксплуатация и боевое использование техники приводит к многочисленным поломкам. У нас почти на треть сокращено финансирование ремонта техники. Я не могу говорить в прямом эфире цифры, потому что это секретная информация, но я могу сказать, что на треть такое количество техники сокращено из-за коррекции финансирования. То есть мы будем иметь теперь еще одно направление, на котором мы будем постепенно слабеть», – заявил Тетерук.