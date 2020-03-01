01.03.2020, Донецк, Михаил Рябов
 
Крым, Россия, Спецслужбы, Турция, Украина
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Экс-командир СБУ «Альфа»: Турция готовила боевиков для захвата Крыма


События, происходящие в сирийской провинции Идлиб, где Турция поддерживает лояльных Анкаре исламистов, оказывающих вооруженное сопротивление легальным властям, имеют параллели с Крымом, где в украинские времена также готовились протурецкие боевики.

Об этом в своем блоге рассказал экс-командир Донецкого спецподразделения СБУ «Альфа» Александр Ходаковский, в 2014 году поддержавший Русскую весну.

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«Турция вела активную политику по внедрению в Крым через свою агентуру в среде крымско-татарского населения. Если порыться в архивах СБУ, то там много найдётся интересных фактов, изобличающих Турцию в рыхлении почвы на всякий случай. Кстати, хоть и несколько притянутый за уши, но тоже повод перехватить инициативу и взять Крым в свои объятия», – рассказывает Ходаковский.

«Отчетов о схронах в Крымских горах было предостаточно. И о пропагандистской работе среди татар. А если вспомнить, что эти ребята вполне горячие, и без зазрения совести захватывали земельные участки в Крыму,  и даже во время крымской весны здорово сгруппировались и едва не вломили пророссийским активистам в Симферополе, то повернись судьба иначе, турки могли бы править бал с молчаливого одобрения НАТО», – рассуждает бывший офицер СБУ.

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