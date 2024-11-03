Экс-командир снайперов ВСУ: Членство в НАТО – самообман

Вопрос гарантий безопасности Украине со стороны Запада остаётся открытым, поскольку членство в НАТО – это самообман, что было понятно ещё тогда, когда курс в Североатлантический альянс вносили в украинскую Конституцию.

Об этом на канале «Новости Live» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Читаю лидеров западных стран, наших партнёров, которые говорят нам о каких-то гарантиях безопасности, о коалиции каких-то стран, которые дадут нам эти гарантии, я не видел ничего конкретного. Это что будет? Минские соглашения какие-то, очередной Будапештский меморандум? Что это будет конкретно, и как они будут гарантировать? Ведь гарантия может быть только одна. Если, не дай Бог, это повторяется, то войска этих стран должны будут войти в Украину и помочь нам защитить Украину от возможного очередного нападения со стороны России. Но они же на это вряд ли пойдут, потому что тогда это будет означать, действительно, войну стран НАТО с Россией, от чего они постоянно уходят и сейчас, и постоянно артикулируют это. Поэтому я не понимаю, что означают гарантии безопасности», – сказал Прошинский.

«Мы должны отдавать себе отчёт, что никакое НАТО нам не светит абсолютно, и всё это определённый самообман. Это было понятно даже тогда, когда по каким-то причинам решили это проголосовать в Верховной раде и внесли это всё в Конституцию. Уже тогда было понятно, что это всё самообман. А на этот момент понятно, что это очень глубокий обман и заблуждение наших граждан, расчётов там не должно быть, поэтому должна создаваться новая структура, которая будет гарантировать реальную безопасность, а не глубокие обеспокоенности», – добавил бывший снайпер.