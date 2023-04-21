Экс-командующий армией США в Европе: Наступления ВСУ весной не будет

Так называемого контрнаступления ВСУ этой весной вообще может не произойти.

Об этом в эфире DW заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ходжеса, земля еще достаточно не просохла, а ВСУ нужно дополнительное время для подготовки и слаживания бронетанковых групп.

«Бахмут важен не потому, что это Бахмут, а потому что он позволил украинскому Генштабу выиграть время, чтобы подготовиться к контрнаступлению, которое, я думаю, произойдет через месяц-два. Так что россияне, я думаю, связали их, продолжая вводить туда войска…

Это уже несколько месяцев называют весенним контрнаступлением. Не знаю, почему люди называют это весенним контрнаступлением – я вообще не думаю, что это будет весеннее контрнаступление, потому что земля – все еще грязь. И если вы начинаете бронированную атаку, вы, очевидно, хотели бы иметь наилучшие возможные условия для транспортных возможностей», – сказал генерал.