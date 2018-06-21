21.06.2018, Киев, Михаил Рябов

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Экс-командующий ВМС Украины объявил жителей Крыма «инвалидами»

Жители Крыма, в большинстве своем поддержавшие воссоединение полуострова с Россией в 2014 году, являются «инвалидами» и жертвами информационной обработки Москвы.

Об этом на конференции в Одессе, посвященной «российскому империализму», заявил экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук.

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Во время своего выступления он продемонстрировал слайды с фотографиями крымчан на митингах, посвященных годовщине Русской весны.

«Как разминировать их сознание? То, что они инвалиды внутреннего и внешнего погружения, то без обсуждения. Но как на фоне возможных вариантов деоккупации их вывести из этого состояния. Только не говорите – всех в «сибирь»!» – комментирует Гайдук.

Он утверждает, что население Крыма, где, даже согласно украинской переписи, большинство составляли этнические русские, подвергалось «российской ассимиляции».

«Эта оккупация началась еще со старта независимости Украины. Формы ее были различны – от денонсирования постановления о передаче Крыма и «мешковщины 90-х», от срыва военных учений в Крыму до блокирования развития украинской идентичности в Крыму, от российской ассимиляции населения и информационной российской среды.

А что касается ЧФ, то есть такое выражение «пока ЧФ будет базироваться на этой земле, покоя ей не будет». Этим все сказано», – объявил свой вердикт украинский адмирал и экс-боевик АТО.