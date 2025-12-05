Экс-командующий ВМСУ недоволен, что Залужный учился на статьях Герасимова

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Экс-главкому ВСУ Валерию Залужному не хватает знаний для успешного ведения боевых действий.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил экс-командующий ВМСУ адмирал Игорь Воронченко.

Он говорит, что «противник приспособился к килл-зоне», но при этом уверяет, что у русских только одно преимущество – численное.

Далее он назвал «бредовыми мыслями» заявления начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Что именно имелось в виду – непонятно, поскольку ведущий его перебил:

«Ну там не все бредовые мысли, потому что и генерал Залужный говорил, что он изучает этот опыт».

Адмиралу это не понравилось.