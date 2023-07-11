Экс-командующий войсками США в Европе: Мы провалили украинское контрнаступление

Украинское контрнаступление оказалось неуспешным, поскольку предоставили слишком мало оружия Киеву.

Об этом в эфире телеканала ТСН заявил бывший командующий сил США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ходжес подчеркнул, что сами Штаты никогда не отправили бы своих военных в наступление в тех условиях, в которых находилась Украина.

«Украина сама формирует свои собственные часовые рамки. Не США или Британии это определять. Украинский Генеральный штаб делает прекрасную работу, методично уничтожает российскую артиллерию, чтобы уменьшить потери среди военных. Это не соревнования, конечно, мы все хотим как можно быстрее этой неотвратимой победы, но нужно беречь жизни.

Все, кто критически относятся к темпу контрнаступления, должны помнить, что мы, США, провалили предоставление Украине F-16, дальнобойных средств поражения. Мы никогда сами не отправили бы военных в контрнаступление, не обеспечив преимущество в воздухе. Я считаю, что Украина делает все настолько хорошо, насколько это возможно», – заявил Ходжес.