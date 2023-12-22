Экс-командующий войсками США в Европе сравнил Украину с нацистской Германией

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Украина должна переходить на самообеспечение военной техникой и боеприпасами по примеру нацистской Германии, которая, несмотря на постоянные бомбардировки в годы Второй мировой войны, продолжала выпуск военной продукции.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Делает ли Украина все возможное, чтобы получить максимальную отдачу от наличной живой силы, чтобы самостоятельно производить боеприпасы и снаряжение? Я живу во Франкфурте, в Германии, – во время Второй мировой войны производство немецких самолетов достигло своего пика в 1944-м году. А теперь подумайте об этом – союзники два года бомбили Германию и производство самолетов при этом фактически возросло, немцы придумали, как увеличить производство, несмотря на то, что они находились в разгаре войны и воевали на два фронта. Миллионы их людей служили в армии, но они все равно увеличили производство самолетов. Так что Украине, которая когда-то была сердцем оборонной промышленности Советского Союза, нужно выяснить, как можно увеличить производство боеприпасов и снаряжения. Я знаю, что они пытаются, но времени минимум, это нужно делать срочно», – призывал Ходжес.