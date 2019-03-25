Экс-комбат “Айдара” боится, что переселенцы с Донбасса “проголосуют” за Порошенко

25.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Действующая власть может использовать манипуляции с количеством переселенцев в Донбассе для фальсификации результатов выборов.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил депутат Верховной Рады Сергей Мельничук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается манипуляций с переселенцами, они будут. Еще за полгода я нашел, где могут быть манипуляции. Я сравнивал данные плательщиков единого социального взноса Донецкой области в регионе и их данные в Киеве – они отличались на 90 тысяч человек, в Киеве больше в реестрах.

У меня сложилось соответствующее впечатление, и я заявлял в СМИ, и делал запросы в правоохранительные органы, что те, кто контролируют эти фонды, могут манипулировать этим. Поэтому сейчас правоохранители с этим разбираются, чтобы проверить, кто внес эти данные и куда расходовались средства, потому что несуществующим людям выплачивали компенсации, и этим ресурсом можно воспользоваться на выборах», – пояснил нардеп.