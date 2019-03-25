Экс-комбат «Айдара» плачется о возможной потере аммиакопровода из Тольятти в Одессу

25.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина может лишиться доходов от транспортировки аммиака по трубопроводу «Тольятти – Одесса», так как Россия уже приступила к строительству альтернативной магистрали в обход украинской территории.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» рассказал депутат Верховной Рады экс-комбат батальона «Айдар» Сергей Мельничук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Не рассказывают, что строится новый аммиакопровод. От Тольятти идет аммиакопровод к Одесскому припортовому (заводу – прим. ред.). Так вот, Россия уже начинает строить аммиакопровод к своему порту, чтобы этот аммиакопровод фактически был уничтожен. Он единственный в мире, аналогов не было. И мы снова потеряем еще одну нитку, где мы зарабатываем», – заявил он.

Отметим, что аммиакопровод «Тольятти – Одесса» был введен в эксплуатацию в октября 1979 года для транспортировки продукции Тольяттинского азотного завода на экспорт. Его протяженность составляет порядка 2,5 тысяч километров, а пропускная способность – до 2,5 млн тонн аммиака в год.