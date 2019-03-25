Выборы
//exit;
25.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Киев, Мнение, Украина
Просмотров:

Экс-комбат «Айдара» плачется о возможной потере аммиакопровода из Тольятти в Одессу

Украина может лишиться доходов от транспортировки аммиака по трубопроводу «Тольятти – Одесса», так как Россия уже приступила к строительству альтернативной магистрали в обход украинской территории.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» рассказал депутат Верховной Рады экс-комбат батальона «Айдар» Сергей Мельничук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Не рассказывают, что строится новый аммиакопровод. От Тольятти идет аммиакопровод к Одесскому припортовому (заводу – прим. ред.). Так вот, Россия уже начинает строить аммиакопровод к своему порту, чтобы этот аммиакопровод фактически был уничтожен. Он единственный в мире, аналогов не было. И мы снова потеряем еще одну нитку, где мы зарабатываем», – заявил он.

Отметим, что аммиакопровод «Тольятти – Одесса» был введен в эксплуатацию в октября 1979 года для транспортировки продукции Тольяттинского азотного завода на экспорт. Его протяженность составляет порядка 2,5 тысяч километров, а пропускная способность – до 2,5 млн тонн аммиака в год.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть