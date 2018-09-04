Экс-комбат «Айдара» поднял бунт против НАТО

04.09.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Пока Украина находится в состоянии войны, ни о каких изменениях и поправках в Конституцию, предусматривающих закрепление курса на НАТО, не может быть и речи.

Об этом депутат Верховной Рады Украины, экс-командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук заявил в эфире канала «112 Украина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страна до сегодняшнего момента находится в состоянии войны. Мы – страна, которая зависит от внешних факторов. С одной стороны, это – агрессор, с которым мы воюем на востоке, и это война, хотя она ещё не названа так официально. Это агрессия, и согласно той же Конституции, в состоянии войны мы не имеем права вносить в неё изменения”, – сказал депутат.

Он подчеркнул, что Украина очень сильно зависит от других государств, которые “залезли” в украинскую экономику.

“Если раньше у России было большое влияние, хотя она и сейчас его имеет, у нас большой торговый баланс, то сейчас мы видим, как представители США и европейских стран фактически «оседлали» наши государственные органы управления, государственные компании – это «Нафтогаз», «Укроборонпром».

Мы не развиваем правильно многие отрасли экономики. Она не работает так, как надо, она не работает на украинское общество. Она работает на другие государства. Мы просто не развиваемся, потому пока не закончится война, пока мы не скинем то иго, ту петлю, которую нам накинули иностранные государства, я говорю, что мы до сих пор не лишились российского влияния, но зато получили другое», – заявил Мельничук.

«За вступление в НАТО я голосовать не буду», -резюмировал он.