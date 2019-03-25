Экс-комбат «Айдара» предлагает выиграть у России не силой, а хитростью

25.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Украине не получится одержать победу в Донбассе военным путем, необходимы прямые переговоры нового президента с Россией и ЛДНР.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил депутат Верховной Рады, экс-комбат батальона «Айдар» Сергей Мельничук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости



«Я, как военный человек, непосредственно принимавший участие в боевых действиях и столкнувшийся с войсками Российской Федерации в Донбассе, скажу, что тот, кто говорит, что мы выиграем войну силой, обманывает украинский народ. Не выиграем мы силой, потому что как только мы начнем агрессивные действия по отвоевыванию своих территорий, Российская Федерация снова введет свои войска, снова будет обострение конфликта, снова будут смерти. Снова будет обострение конфликта, в которое впишутся не только Украина с Россией, но и страны НАТО начнут помогать. Я не хочу, чтобы Украина стала театром боевых действия, как, например, Сирия и разбомбленный Алеппо», – отметил он.

При этом нардеп выразил надежду, что новый и, в отличие от Порошенко, «рукопожатный» президент Украины выберет дипломатический путь решения конфликта.

«Владимир Путин сказал, что он не хочет договариваться именно с действующим президентом, мол, он нерукопожатный. Но посмотрим, тот, кто выиграет президентскую гонку, должен садиться за стол переговоров, и не слать в Минск своих представителей, которые не имеют никакой юридической силы, а туда должны ехать или парламентарии, или президент, садиться и договариваться.

Договариваться должны Россия, Украина, должны быть приглашены представители непризнанных республик, которые будут наблюдать и договариваться. Но, в любом случае, должен быть мирный договор Украины и России», – резюмировал Мельничук.