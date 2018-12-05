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Экс-комбат “Айдара” скрыл от государства собственность на миллион гривен
Народного депутата, экс-комбата националистического батальона “Айдар” Сергея Мельничука и прокурора Киевской областной прокуратуры Вадима Чуйкова поймали на декларировании ложной информации о своих доходах, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщает Национальное агентство по предупреждению коррупции.
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«Установлено, что народный депутат Мельничук Сергей в декларациях за 2015 и 2016 годы не задекларировал корпоративные права в двух хозяйственных обществах, общий размер которых в денежном эквиваленте составляет 1 миллион 54 тысячи гривен», — говорится в сообщении.
В свою очередь прокурор Вадим Чуйков в декларации за 2016 год не указал стоимость приобретенных им в 2014 году мотоцикла Harley-Davidson и в 2016 году автомобиля BMW 525D, не задекларировал доход от продажи иного авто и не указал корпоративные права жены.
«Всего в декларации прокурора установлено недостоверные сведения на сумму 2 миллиона 356 тысяч 617 гривен», — говорится в сообщении.
Выводы о выявленных коррупционных нарушениях НАПК направило в Национальное антикоррупционное бюро.
Метки: Коррупция, Сергей Мельничук
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