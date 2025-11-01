Экс-комбриг ВСУ: «Мы не можем обороняться, а нас гонят в наступление»

Игорь Шкапа.  
01.11.2025 20:13
  (Мск) , Киев
Просмотров: 383
 
Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украинские командиры ежедневно получают приказы высшего командования отбить потерянные позиции, но физически не в состоянии это сделать.

Об этом в эфире видеоблога ProUA заявил бывший командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел с позывным «Купол», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские командиры ежедневно получают приказы высшего командования отбить потерянные позиции, но физически не в состоянии это сделать.

Экс-комбат вспомнил, как во время боев за Бахмут (Артемовск) его послали отбивать позицию. Это удалось сделать, но в итоге все равно через пять дней русские восстановили контроль.

«Я к чему веду? К тому, что тактика восстановления утраченного положения еще тогда была, не то что не актуальна, она неправильная с тактической точки зрения», – сказал Козел.

По его словам, сегодня командир каждой бригады получает в сутки пять боевых распоряжений на восстановление позиций, при этом подчеркивает, что «сейчас бригады и батальоны не в состоянии ввести оборонительное сражение».

«Сюрреализм в чем? Нет боевого потенциала вести оборонительное сражение, а командир бригады каждый день получает задание вести наступательный бой, потому что восстановление утраченного положения – это наступательный бой. Потеря здравого смысла», – возмущается «Купол».

