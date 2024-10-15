Экс-комроты ВСУ: Комбаты раздают «задачи-200», чтобы получить новый орден

У ВС РФ нет такого подхода, как у ВСУ, когда любая посадка, подвал или яма превращается в «фортэцю», которую обязательно нужно удерживать ценой своей жизни.

Об этом в интервью черновицкой журналистке Анне Спринчинат заявил бывший комроты 80 Одшбр ВСУ, адвокат Александр Скорик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он [враг] не держится за территорию, а у нас по-украински, вот, упрусь за землю – и всё. Бывают ситуации, когда нужно отойти на действительно более выгодные тактические позиции, потому что в дальнейшем ты потеряешь и людей, и эти позиции, а новые позиции тебе будет защищать банально некем. Когда будут ставить приоритетом уничтожение врага перед занятым подвалом, ямой, посадкой. Когда изменится этот подход, и эффективность подразделения будет обозначаться именно уничтожением врага, тогда и задач дурацких, дебильных, как мы говорим «задача-200», их число существенно уменьшится. И люди будут понимать, что он не пойдёт в Клещеевку сесть охранять яму в земле и там умереть в ней же похороненным под плитами, под землёй, а у него просыпается инстинкт охотника, инстинкт убийцы. То есть нанести максимальное поражение врагу, а не пойти в тупую – сесть отсидеть смену и потом поменяться домой, а пойти уничтожить врага, а не постараться выжить от сброса, FPV или артобстрела», – рассуждал бывший комроты.

«Если этот подход изменят, это будет влиять на то, что люди будут хотеть воевать. Потому что люди хотят воевать, а не пойти в один конец и умереть за то, чтобы комбат получил нового «Бодю» себе на этот… это орден Богдана Хмельницкого на фене», – добавил Скорик.