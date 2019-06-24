Экс-КВНщик вскрыл подноготную весёлых и находчивых воришек Зеленского

24.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский набирает себе в команду товарищей по КВН, которые в своё время попадались на мелком воровстве в заграничных поездках, а теперь должны «бороться с коррупцией».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил главный редактор немецкого журнала «World Economy», политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский идёт на выборы со своей партией и набирает в будущие депутаты тех людей, которые мне хорошо знакомы. Есть такой Сергей Сивохо, это КВНщик, которого я очень хорошо знаю. За кого, кстати, он тут голосует, выступает (указал на старое фото Сивохо, агитировавшего за Виктора Януковича – прим. ред.), понятно.

Янукович сзади написано, а сейчас он выступает в другой партии. Я совершенно не против Сергея, я его очень люблю как КВНщика, много лет вместе с ним и участвовал, и играл. Но я знаю, кто эти люди. Я не говорю, в частности, про него.

В 1993-1994 году, когда они были ещё молодыми КВНщиками, они приезжали в Германию и выступали, играли там, совместные были игры. И вот когда они оттуда выезжали, мне звонили из Русского дома и говорили: «Очень большая просьба, попросите ваших КВНщиков вернуть всё то, что они забрали из наших помещений».

Это те люди, которые сегодня придут вместе с Зеленским к власти и собираются бороться с коррупцией. Слушайте, ну надо иметь представление о том, кого он с собой берёт. Как КВНщик, как человек, наверное, он прекрасный, ничего не хочу говорить против своего бывшего коллегу. Но представить себе, что Сергей Сивохо может быть завтра депутатом Верховной Рады вместе с Зеленским и заниматься борьбой с коррупцией на Украине – вот это уже не смешно, это нужно просто плакать», – рассказал Сосновский.