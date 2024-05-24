Экс-лидер «Агаты Кристи» объяснил, что в башке у Пугачевой с Макаревичем

В российском шоу-бизнесе произошёл раскол на идеологической почве. Нужно учитывать, что многие «звёзды» вдобавок заражены идеей собственного превосходства.

Об этом в эфире телеканала «Первый севастопольский» заявил поддержавший Русскую весну в 2014 году и активно помогавший Донбассу экс-лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шоу-бизнес – одна из ипостасей общества, везде раскол произошёл, в шоу-бизнесе тоже. В шоу-бизнесе ещё это всё окрашено тем, что люди шоу-бизнеса и из креативной среды очень подвержены самовозвеличиванию, очень подвержены тому, что я популярный, а значит, я во всём прав. Жизнь звезды – это вокруг него несколько менеджеров, несколько влюблённых в него людей, и вся критическая информация отсекается, блокируется из соцсетей, например, он в таком маленьком раю, будто отдельный от всего мира. И многие в этом раю начинают себя чувствовать Господом Богом, и начинают относиться ко всему остальному, как будто они вездесущие и всепонимающие, а это далеко не так. … Вообще, мне кажется, основа фашизма – это когда человек начинает делить себя на себя великого и всех остальных каких-то никчёмных. И неспроста, кстати, очень многие интеллектуалы и большая часть интеллигенции именно становилась в своё время, как это было и на Украине, начиная с Львовского университета, например, идеологами вот этого нацизма. Да, на земле там уже быки такие, мужики, а вот именно идеология превосходства, она от интеллигенции идёт. И в том числе, к сожалению, от творческой. Вот, я талант, а вы такие – челядь. Вот этого нужно избегать», – сказал Самойлов.