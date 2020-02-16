Экс-мэр Екатеринбурга с улыбкой позировал с убийцами русских

16.02.2020, Киев, Михаил Рябов

Набирает скандал с появившейся в Сети фотографии, на которой бывший мэр Екатеринбурга либерал Евгений Ройзман позирует вместе с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, украинским пропагандистом Дмитрием Гордоном и его супругой Олесей Бацман, а также одним из кураторов сайта «Миротворец» Антоном Геращенко.

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Сам Ройзман заявил, что давно мечтал встретиться с Саакашвили, которого он считает успешным реформатором Грузии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Отличная у Ройзмана компания. Убийца российских миротворцев и мирных жителей Цхинвала Саакашвили. И Антон Геращенко, один из отцов сайта «Миротворец». По спискам сайта, напомню, убивают людей. Бузину внесли туда одним из первых.

Ну и улыбка Ройзмана. Который постоянно говорит, что власть у нас не та, страна не такая, как надо, все плохо и уныло.

Ну вот это фото отличный показатель того, какую «прекрасную Россию будущего» хочет строить Ройзман, какие в ней будут типажи востребованы, и что на самом деле думает Ройзман о своей стране», – комментирует телеведущий Андрей Медведев.

Военкор Александр Коц в свою очередь публикует снимок последствий атаки на Южную Осетию, предпринятой армией Грузии по приказу Михаила Саакашвили в 2008 году.

«Казарма российских миротворцев в Цхинвале, которую Саакашвили расстреливал танками в упор. Я не сторонник стенать, заламывая руки: «Да как он посмел, у них был мандат ООН». Плевать на войне все хотели на любые мандаты. Но радостно обниматься с тем, кто отдал приказ убивать бойцов армии твоей страны, – это какой-то лютый зашквар, Евгений Вадимович», – обращается Коц к Ройзману.