Экс-мэр Иерусалима приехал в Киев, чтобы посчитать готовых уехать евреев

Украинская власть должна помочь уехать в Израиль всем желающим евреям.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший мэр Иерусалима, депутат Кнессета Нир Баркат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Баркат, ставший первым израильским политиком с начала спецоперации посетившим Киев, подчеркнул, что приехал, чтобы оценить количество желающих покинуть Украину евреев.

«Прежде всего, я нахожусь тут, чтобы поддержать всех украинцев. Евреи – это часть Украины, они ощущают себя именно украинскими евреями. Я сконцентрирован на том, чтобы увидеть, какая часть украинских евреев захочет репатриироваться в Израиль, потому что это дом евреев, единственное еврейское государство в мире.

Я не побуждаю их к этому, так как считаю, что евреи могут безопасно жить в любой части мира.

Евреи, которые тут живут, имеют наше приглашение, мы с радостью им поможем. И то, что я бы хотел рекомендовать и попросить украинскую власть, – чтобы им помогали, а также помочь тем изаильтянам, которые хотят приехать в Украину, чувствовать себя как дома», – заявил Баркат.