Экс-мэр Иерусалима приехал в Киев, чтобы посчитать готовых уехать евреев

13.09.2022  12:35 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 505
 
Дзен, Израиль, Общество, Политика, Украина
Новости Украины

Украинская власть должна помочь уехать в Израиль всем желающим евреям.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший мэр Иерусалима, депутат Кнессета Нир Баркат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть должна помочь уехать в Израиль всем желающим евреям. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Баркат, ставший первым израильским политиком с начала спецоперации посетившим Киев, подчеркнул, что приехал, чтобы оценить количество желающих покинуть Украину евреев.

«Прежде всего, я нахожусь тут, чтобы поддержать всех украинцев. Евреи – это часть Украины, они ощущают себя именно украинскими евреями. Я сконцентрирован на том, чтобы увидеть, какая часть украинских евреев захочет репатриироваться в Израиль, потому что это дом евреев, единственное еврейское государство в мире.

Я не побуждаю их к этому, так как считаю, что евреи могут безопасно жить в любой части мира.

Евреи, которые тут живут, имеют наше приглашение, мы с радостью им поможем. И то, что я бы хотел рекомендовать и попросить украинскую власть, – чтобы им помогали, а также помочь тем изаильтянам, которые хотят приехать в Украину, чувствовать себя как дома», – заявил Баркат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть