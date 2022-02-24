Экс-мэр Киева: Россия не была и не будет врагом. Зачем вооружаете идиотов?

Украинская власть должна прекратить кровопролитие, публично заявив о согласии на автономию Донбасса, а также провести референдумы по вопросам языка и вступления в НАТО.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил ныне живущий в Грузии бывший мэр Киева Леонид Черновецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Они (националисты) трусливы, они воюют, пока их поддерживает власть. Поэтому, конечно, это мешает Зеленскому правильно отреагировать на ситуацию. Сегодня он заявил о том, что нужно наносить максимальный вред врагу. Во-первых, Россия никогда не была и не будет врагом Украине. Россия – это не Путин, не Медведев и не все чиновники, которые живут в России. Это сообщество людей, которые хорошо относятся в целом к таким же простым людям, как и живут на Украине. Они не хотят войны…

Что нужно сделать и что просто сделать? Во-первых, давно мы должны были «Минские соглашения» реализовать. И в этом смысле справедливо нас укоряли многие западные лидеры, что Украина отказалась от их реализации. А ничего же такого у Украины Донецк и Луганск не просил. Они хотели усилить региональную реформу, только снизу, которой не хотят в центре, потому что они потеряют громадные ресурсы, которые разбрасывают куда хотят…

Приняли закон об оружии – ну что за бред, блин! Вооружить идиотов пистолетами и автоматами, чтобы они отстреливали всех русскоговорящих?..

Быстрее прекратите, дорогие мои, возбухать. Согласитесь с «Минскими соглашениями хоть сейчас. Хоть сейчас объявите несколько референдумов. Первое – я, например, за НАТО. Но не я это решаю – это решает украинский народ. Проведите референдум. Проведите референдум по языку, проведите референдум по земле, проведите референдум, чтобы выбить почву из-под олигархов. Они и так нажрались», – заявил Черновецкий.