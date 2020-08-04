Экс-мэр Киева ужаснулся разгулу фашизма на Украине

04.08.2020, Москва, Владимир Гладков

В результате госпереворота 2014 года на Украине к власти пришли националисты, которые будучи бездарными и ущербными в обычной жизни, оккупировали страну и начали безнаказанно убивать всех неугодных.

Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший мэр Киева Леонид Черновецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно я прочёл статью об убийстве Шеремета, и я в ужасе. Это единственное из политических убийств, где абсолютно всё доказано – есть Антоненко, есть Кузьменко, есть ещё люди, о которых никто бы никогда не узнал, если бы не появился Порошенко, и если бы не была поднята в качестве знамени идея фашизма, на которой он и пытался построить свою политическую карьеру.

У меня к нему была только одна претензия – он поднял бурю национализма. А для фашистов, для толпы – это лучшая идея, как было и при Гитлере… это – «Мы сейчас возьмём власть в руки». Так и Ленин призвал никаких рабочих и крестьян, и толково им объяснил, что они – хозяева страны, они намного умнее интеллигенции или тех, кто создаёт рабочие места. Поэтому пришло их время крушить всё подряд, убивать всех, кто имеет хоть какое-либо мнение, но отличное от их собственного.

И вот вам убийства – сожгли пятьдесят человек в Одессе; убили Бузину, о котором я ничего не знал, но у него было своё мнение, и это неправда, что он был кем-то подкуплен», – отметил он.

Леонид Черновецкий подчеркнул, что в результате фашистского госпереворота на Украине начался разгул националистов, которые, вооружившись до зубов, безнаказанно пытают и убивают всех неугодных.

«И вот что получается: АТОшники, вооруженные до зубов, никакие (потому что, судя по ним, у них никакого мнения и извилина одна, и то ниже спины), убивают людей, мучают, избивают, устраивают разные провокации, и не несут никакой ответственности.

И их невозможно привлечь. Ну как в этой ситуации можно привлечь тех же убийц Шеремета – выдающегося парня, который шёл против любого режима, критиковал всех абсолютно, и не смотрел ни на ранги, не имел собственности, его не подкупали.

И что получается? Сегодня продажные журналисты рассказывают сказки, что он (Антоненко – прим. ред.) невиновен, а доказательства все есть. Есть даже статья «BBC», и МВД привлекало международных экспертов, которые на 100% заявили, что на фотографиях людей, которые подкладывали бомбу, находятся Антоненко и Кузьменко.

Если бы она (Кузьменко) была хорошим врачом – разве бы она подрывала людей, которые имеют своё мнение? Да разве, если бы Антоненко был тронут Господом как композитор, разве он пошёл бы убивать кого-то в другую часть страны? Нет, конечно. Бездарные, никакие. Но какая у них сила! Их невозможно привлечь к ответственности», – резюмировал экс-мэр Киева, добавив, что из всех преступлений политические убийства раскрываются проще всего.